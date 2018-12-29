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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов провел селекторное совещание по работе медицинских организаций региона в праздничные дни. В нем приняли участие главные врачи медицинских организаций края. Руководителям лечебных учреждений дополнительно даны распоряжения по режиму работы в выходные дни.
"Система здравоохранения региона переведена с 22 декабря 2018 года до 9 января 2019 года в режим повышенной готовности. Главные врачи на период праздничных дней должны обеспечить бесперебойное функционирование медицинских организаций", — отметил Дмитрий Попов.
Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить оказанию экстренной и неотложной помощи жителям края.
В праздничные выходные дни, с 1 до 9 января, медицинские стационары и станции скорой медицинской помощи, травмпункты и родильные дома будут работать в обычном режиме. Поэтому экстренную и неотложную медицинскую помощь жители края могут получить ежедневно.
В каждом лечебном учреждении региона 2, 4 и 6 января будут организованы ежедневные дежурства врачебных бригад согласно утвержденному графику с 8.00 до 14.00. В состав врачебной бригады в зависимости от мощности поликлиники войдут от 6 до 12 специалистов (терапевт, педиатр, хирург, перевязочные сестры, специалисты другого профиля). В эти дни пациенты смогут получить не только консультацию терапевта, но и сдать анализы, закрыть или выписать больничный лист, получить рецепты на препараты.
Травмпункт в Детской поликлинике № 9 (ул. Георгиева, 13) ведет прием ежедневно до 21.00, после указанного времени получившего травму ребенка необходимо доставить в детское травматологическое отделение Городской больницы № 12 (ул. Малахова, 53). Травмпункты по оказанию помощи взрослым пациентам работают круглосуточно по адресам: Городская поликлиника № 9 (ул. Георгиева, 51), Городская больница № 11 (ул. Малахова, 51), Городская поликлиника № 1 (ул. Интернациональная, 62), Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи (пр. Комсомольский, 73).
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