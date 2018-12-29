Горящий в Подмосковье газопровод сняли на видео

Порядка 14 тысяч человек остались без тепла и газа из-за пожара на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья, сообщают "Вести". Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо огненный столб.
Прорыв, как уточнили в региональном управлении МЧС, произошел около двух часов ночи по местному времени на газопроводе-отводе от газораспределительной станции "Протвино" между деревнями Иваньково и Калиново.
"Светло как днем", — комментирует автор видео. Специалисты перекрыли газопровод, и примерно через два часа — около 04:10 мск утра — пожар прекратился.
В результате ЧП только в Серпуховском районе без газа остались 830 человек. Задета оказалась и Калужская область: в Тарусском районе отключено отопление в восьми населенных пунктах, где проживает почти тысяча человек. В Жуковском районе без тепла остались порядка 12 тысяч человек, отключены две котельные.
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