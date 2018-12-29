Иллюстрации: vk.com/barneos22, yandex.ru/maps
Огромные пробки сковали предновогодний Барнаул днем в субботу, 29 декабря — транспортные заторы оценивают в девять баллов.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на ряде участков дорог краевой столицы скорость движения не превышает трех километров в час.
В данный момент стоят проспекты Ленина, Строителей, Красноармейский, Павловский тракт, шоссе Ленточный бор, улицы Малахова, Попова, Власихинская, Антона Петрова, Молодежная, Ядринцева, Челюскинцев, Партизанская, Гоголя.
Кроме того, ДТП на старом мосту осложнило движение на выезде из краевой столицы.
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