Две служебные собаки пограничного управления ФСБ в Приморье стали жертвами нападения тигрицы и ее тигренка, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предположительно, тигры проникли на территорию отделения ночью. Отмечается, что для хищников преодолеть систему инженерно-технических сооружений, окружающих заставу, не представляет сложностей.
"Легко обойдя препятствия, тигры оказались у питомника служебных животных. За считанные мгновения две собаки стали жертвами полосатой хищницы", — сообщили в ведомстве.
Как полагают пограничники, тигры унесли собак с собой. На замерзшей земле остались следы борьбы, а на колючей проволоке — клоки тигриной шерсти.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Хорошие кисы, правильно сделали. Собака, как ниже стоящее на эволюционной лестнице и в пищевой цепочке существо- вполне неплохой корм для кошачьих.