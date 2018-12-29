Шнуров написал стихи о детдомовцах, мечтающих на Новый год о Gucci

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram прокомментировал появившуюся в Сети новость о ребятах из детских домов, которые попросили на Новый год дорогие подарки.
Ранее стало известно о том, что воспитанники пермских детских домов просили в подарок на Новый год вещи брендов Gucci, Nike, Reebok и других известных марок. "Дети желают то, что просят остальные у мам и пап: модную одежду и обувь, лыжи, гаджеты", — прокомментировал руководитель фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев. Он подчеркнул, что, получив такой презент, детдомовцы будут больше верить в существование добрых и хороших людей в мире.
Шнуров прокомментировал информацию в уже привычной стихотворной форме:
Распустились что-то дети эти.
Сколько ты патриотизм не мучай,
Про войну кино в приоритете,
А они опять хотят шмотьё от Гуччи.
Запретить бы им мечты о моде,
Их мозги бы как нам [заточить],
Так, чтоб стали модными в народе
Гимнастёрочка, тельняшка, кирзачи?
Но маркетинг вьётся, сука, змеем.
Ватники горой лежат на полках,
То, что шить прекрасно мы умеем,
На складах пылится и без толка.
Вот вам аргументы и резоны,
Предки наши знали всё и прежде.
Разморозить бы пора ГУЛАГа зоны,
Чтоб вернуть традиции в одежде.
Комментарии
Мои дети всему рады, желания весьма скромные на новый год