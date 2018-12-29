Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с наступающим Новым годом. Для новоизбранного главы региона это было первое поздравление.
"В наши дома приходит праздник, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. По традиции мы стремимся встретить его в кругу семьи или друзей: теплая и душевная атмосфера создает настроение на целый год вперед. Когда считаем секунды до приближения Нового года, мы верим, что жизнь изменится к лучшему", — сказал Томенко.
Он назвал уходящий год успешным для экономики края и поблагодарил всех, кто голосовал за него на выборах главы региона 9 сентября 2018 года.
Собрано более 5 млн тонн зерна. Мы в пятерке продовольственных лидеров страны. Произведено рекордное количество сыров и круп. Хорошие темпы роста по итогам года показывают транспортное машиностроение, предприятия легкой, добывающей и химической промышленности.
Дальнейшее развитие Алтайского края и обеспечение благополучия его жителей — главные цели власти.
"Приложим все усилия для обеспечения роста заработной платы, реализации важных масштабных социальных программ, будем строить школы и детские сады, поликлиники и больницы, дома культуры, музеи и театры, спортивные объекты, ремонтировать дороги, модернизировать коммунальное хозяйство и энергетику. Продолжим оказывать поддержку муниципалитетам — городам и сельским территориям. В регионе есть мощные промышленные ресурсы, развитое сельское хозяйство, богатейшая природа и трудолюбивые люди. Убежден, что Алтайский край станет местом комфортной жизни. От всей души желаю вам, дорогие жители Алтайского края, в наступающем году сил и позитивного настроя для осуществления всех планов. Пусть новый год станет для вас временем исполненных желаний и сбывшихся надежд. Пусть в каждой семье будут мир и согласие! Пусть добро и счастье войдут в каждый дом! С праздником! С Новым годом и Рождеством!" — сказал глава региона.
Комментарии
Отлично.Тесть поздравит за убогих. Этих не переношу
Дожить ещё надо до нового года
нет уж позвольте Виктор Петрович ! до НГ еще 3 дня !
ждем вас с бокалом шампанского с поздравлениями на ТВ после курантов края сразу после Путина !)