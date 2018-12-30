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10 фактов о загадочном Григории Распутине

, ИА "Амител"
Григорий Распутин — одна из самых неоднозначных и спорных личностей царской России

30 декабря 1916 года была убита одна из самых интересных и загадочных личностей в истории России Григорий Распутин. Жизнь этого человека вызывает много домыслов и предположений. Распутин был другом семьи российского императора Николая II. Одни считают, что Распутин был выдающимся целителем, предсказателем, а другие — что он был мошенником, который умело пользовался расположением царской семьи. Amic.ru собрал 10 фактов об этом человеке.

1. Настоящая фамилия Григория Распутина — Новых. По одной из версий, фамилию "Распутин" он получил от прозвища "распутник". По другой версии, его фамилия происходит от слова "распутица", или "распутье".

2. Точная дата появления Распутина на свет неизвестна — в различных источниках значатся даты от 1864 до 1872 года. Сам Распутин при жизни всеми силами старался сохранить амплуа "старца" и не вносил ясности в этот вопрос, намеренно преувеличивая свой возраст.

3. Распутин был обладателем уникальных возможностей. В детстве он был очень болезненным мальчиком, но его современники рассказывали о его физической силе. Его рост равнялся 193 см. Считалось, что у него был дар целительства, предвидения и умение разговаривать с потусторонними мирами. Но некоторые современники обвиняли его в мошенничестве и том, что он был лекарем-самозванцем и занимался врачеванием без диплома.

4. Говорят, что Распутин особо не следил за своей внешностью и гардеробом, а также не соблюдал личную гигиену. В его бороде часто застревали крошки после еды, мылся он крайне редко и даже хвастался, что не менял нижнее белье полгода. Записки современников говорят о том, что от Распутина несло отвратительным запахом, а дыхание его было прогорклым из-за черных, гнилых зубов.

5. Вся царская Россия говорила о похождениях Распутина и о том, что он имел талант соблазнять женщин. Ходил слух, что он находился в сексуальной связи с царицей. Большинство историков склоняются к тому, что связи все-таки не было, однако это не мешало ему хвастаться и говорить, что на самом деле была.

6. Григорий Распутин несколько лет провел в сельской школе и в монастыре, но так и не научился читать.

7. Официальной датой смерти Григория Распутина считается 30 декабря 1916 года. Группа заговорщиков под руководством князя Феликса Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича заманила Распутина на поздний ужин. В вино ему подмешали цианистый калий. Яда было столько, что Распутин должен был скончаться на месте, но по каким-то причинам яд на него не подействовал. После того, как яд не подействовал, князь Юсупов выстрелил ему в спину. Но и это не убило Распутина, в него снова начали стрелять, а потом начали избивать. В итоге заговорщики сбросили тело по-прежнему живого Распутина в реку, где он и скончался.

8. Распутин предсказал свою смерть. Незадолго до убийства он написал завещание со страшными пророчествами и отправил его царю Николаю.

"Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на троне и царствуй. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и двадцать пять лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в течение двадцати пяти лет не будет в стране дворянства", — говорилось в письме.

9. Через несколько месяцев после смерти, а точнее, убийства Распутина, временное правительство постановило отыскать могилу и сжечь тело монаха. Тело Распутина извлекли из могилы, и когда труп Распутина начал гореть, практически все настаивали на том, что видели, как разлагающийся труп внезапно сел в огне.

10. Группа Boney M назвала в честь Распутина свой хит 1978 года. В одной поп-песне музыкантам удалось достаточно метко указать на все то, что общественность любит в личности и истории этого таинственного монаха.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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