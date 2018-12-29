Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Главная дискотека года состоится в новогоднюю ночь в Барнауле на площади Сахарова, где установлена центральная елка нашего города.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, программа будет называться "12 месяцев".
Жителей Барнаула и гостей краевой столицы ожидают танцевальные и вокальные номера, конкурсы. Мероприятие стартует 1 января в 01:00 и продлится до 03:00.
Организаторами праздника выступают администрация Железнодорожного района и студенты Алтайского государственного института культуры, занимающиеся под руководством Михаила Тумашова.
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