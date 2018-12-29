Медведев ввел запрет на ввоз ряда украинских товаров

Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Twitter.
"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", — говорится в сообщении Медведева.
По информации "Интерфакса", Россия водит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары, сырье и украинские продукты. Точный список пока не приводится.
"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", — добавили в пресс-службе Кабмина.
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