МИД России ответил на требования Меркель и Макрона

МИД России счел неприемлемыми обвинения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в нарушении прав человека после инцидента в Черном и Азовском морях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Вместо того, чтобы пытаться „учить“ Россию, призываем наших партнеров обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется „коллективный Запад“", — говорится в сообщении ведомства.
В МИД напомнили, что украинские власти не отпускают капитана рыболовного судна "Норд", задержанного в марте текущего года. Само судно выставили на продажу. Кроме того, в порту Херсона с августа удерживают российский танкер "Механик Погодин" вместе с его экипажем.
Также ведомство напомнило о том, что Крым и Севастополь являются российской территорией, а судоходство в Керченском проливе осуществляется в соответствии с международным правом и договоренностями, заключенными Украиной и Россией. Страна должна "жестко отстаивать свой суверенитет и пресекать попытки любых провокаций".
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