Вывод войск США из Сирии назвали правильным шагом

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что считает правильным решение США вывести войска из Сирии, сообщает "РИА Новости".
"Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов — шаг в правильном направлении", — сказал Небензя.
По его словам, помимо восстановления международно-правовой законности и суверенитета Сирии вывод американских войск "разблокирует патовую ситуацию" вокруг лагеря беженцев Рукбан.
Он добавил, что переход территорий вокруг населенного пункта Ат-Танфпод под контроль правительства Сирии сделает проще доставку гуманитарной помощи в упомянутый лагерь.
Лагерь сирийских беженцев "Рукбан" расположен в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила о возможной организации гуманитарного конвоя в лагерь. Она отмечала, что Вашингтон должен предоставить необходимые гарантии безопасности.
19 декабря США сообщили о начале вывода своих войск из Сирии. Такое решение принял Решение принял американский лидер Дональд Трамп.
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