Путин и Лукашенко обсуждают проблемные вопросы в отношениях стран

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали второй тур переговоров по решению проблемных вопросов в отношениях между двумя странами, которые поднимались на прошлой встрече 25 декабря, передает ТАСС.
Российскую сторону волнует нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на свою территорию через Белоруссию и невыполнение Минском аспектов договора о Союзном государстве.
Главными темами для Лукашенко станут вопрос компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра России, а также вопрос цены на природный газ.
Для решения этих вопросов на первой встрече стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется проблемами и интеграцией между двумя странами. Возглавит ее министр экономического развития России Максим Орешкин, а войдут туда представители всех структур власти обеих стран.
В начале новой встречи Владимир Путин предложил "сверить часы" по развитию планов строительства Союзного государства и развития экономических связей. Об этом сообщил "Интерфакс".
"Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики и по другим направлениям и по вашему предложению поработаем в направлении развития наших планов по строительству Союзного государства", — заявил Путин перед началом переговоров.
Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за приглашение. Как сообщает "БелТа", он пояснил, что со своей стороны также сформировал рабочую группу. По составу и руководству они совпадают.
"Думаю, что после рождественских праздников мы готовы, как и россияне, работать. Тем более вопросы все прописаны в союзном договоре и мы перечисляли их в прошлый раз. Хорошо, что мы наконец-то подошли к решению этих вопросов", — подчеркнул он.
Также он отметил, что надоесть друг другу президенты никогда не смогут, потому что всегда есть вопросы, которые требуют обсуждения
"Мы в прошлый раз договорились, что серьезно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире. Никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать на перспективу", — заявил Лукашенко.
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