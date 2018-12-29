Россияне потеряли миллиарды рублей на финансовой пирамиде "Кэшбери"

Крах финансовой пирамиды "Кэшбери" мог привести к потере около трех миллиардов рублей российских вкладчиков. Об этом "РИА Новости" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
По его словам, некоторые из жертв пирамиды в погоне за легкими деньгами вкладывали не только свои средства, но и брали неподъемные суммы в кредит у банков. Как отметил Лях, организаторы пирамид массово штампуют подобные проекты, но "выстреливают" немногие.
В плюсе от создаваемых финансовых пузырей остаются не только организаторы пирамид, добавил представитель Центробанка.
"Их активно раскручивают и зарабатывают на жертвах пирамид поднаторевшие в массовом оболванивании „профессионалы“ социальной инженерии, способные увлечь людей якобы высокой идеей и без устали говорящие о ней. Но пирамиды рано или поздно рушатся вместе с надеждами поверивших в эти слова", — сказал Лях.
В ЦБ отметили, что "Кэшбери" стал одной из самых масштабных финансовых пирамид, появившихся в последние годы. В сентябре регулятор объявил, что в работе этого проекта есть признаки финансовой пирамиды и передал данные в правоохранительные органы.
Ранее глава группы компаний "Кэшбери" Артур Варданян заявил, что компания прекращает работу из-за "происков конкурентов". Бизнесмен пообещал вернуть деньги клиентам, но добавил, что со всеми вкладчиками рассчитаться не получится. Тогда же Варданян анонсировал создание новой финансовой платформы GDC, куда пообещал автоматически перевести часть вкладчиков "Кэшбери".
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