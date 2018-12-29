Опубликован список попавших под запрет в России украинских товаров

Россия ввела запрет на ввоз более чем 50 видов продукции с Украины — в перечень попали пшеница, консервированные овощи и фрукты, конфеты и пиво. Полный список товаров опубликован на сайте правительства.
Также в списке шоколад, этиловый спирт, соки, икра, рыбные консервы, хлеб и мучные кондитерские изделия, оборудование для обработки сельхозпродукции, двигатели и электрогенераторы, тракторы, коробки передач и вариаторы, трансформаторы, кабели и провода, предметы детской и женской гигиены, турбины.
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, эти действия являются ответной мерой на санкционные ограничения со стороны Украины.
Россия также может отменить ограничения в случае снятия Украиной эмбарго на ввоз российских товаров.
18 декабря Украина продлила действие эмбарго на ввоз 30 наименований российских товаров до 2020 года. Среди них кондитерские и хлебобулочные изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, черный чай, детское питание, сигареты с фильтром, пиво и водка и другие товары. Запрет коснулся также железнодорожного оборудования.
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