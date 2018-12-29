Убийство учредителя подрядчика "Лукойла" попало на видео

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины на улице Гарибальди на юго-западе Москвы. Видео предоставила пресс-служба Следственного комитета Москвы.
"Благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина 1985 года рождения", — говорится сообщении ведомства.
Тело убитого нашли в лифте одного из жилых домов на улице Гарибальди в городе Москве. К моменту приезда полиции 61-летний мужчина получил множество колото-резаных ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Убитым оказался бизнесмен Шалва Шаляхов, сообщает телеканал "360". Он был владельцем компании "Мастер-Нефть", которая является основным подрядчиком ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".
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