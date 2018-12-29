Суд приговорил борца с педофилами и наркоторговцами Тесака к 10 годам

Бабушкинский районный суд Москвы 29 декабря приговорил лидера националистического движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, известного как Тесак, к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает телеканал "360".
Тесака признали виновным в разбое и хулиганстве. Прокурор требовал для подсудимого 10 лет заключения. Он также настаивал на дополнительном штрафе в 500 тысяч рублей.
Сам подсудимый назвал уголовное дело сфабрикованным и отметил, что не верил в оправдательный вердикт суда. "Если мы сегодня выйдем, то это только благодаря молитвам святому отцу Дмитрию Ростовскому и Деду Морозу", — сказал он перед судом.
При этом подсудимый удивился числу журналистов, пришедших освещать заседание. "Откуда такой ажиотаж? Столько прессы по поводу отъема телефона. Вы так к каждому гопнику ходите?" — поинтересовался он.
По версии следствия, Тесак вместе с сообщниками избивал и грабил людей, которых считал наркоторговцами. Такие акции получили название "Оккупай-наркофиляй". Полтора года назад за эти преступления националисту дали десять лет тюрьмы. Однако Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.
Приговор 2017 года стал для Тесака четвертым. До этого его трижды судили за возбуждение ненависти.
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