Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 15 раз, рассказал российский космонавт Олег Кононенко в поздравлении, опубликованном на Youtube.
"Экипаж 58-й экспедиции на МКС — провожаем 2018 год вместе с вами и с вами же вместе встретим Новый год целых 15 раз", — сказал Кононенко.
Это обусловлено тем, что МКС совершает оборот вокруг Земли за 90 минут. Новый год станции может наступить 15 или 16 раз, в зависимости от ее положения.
Кононенко добавил, что 2018 год стал юбилейным для МКС, строительство которой началось на орбите 20 лет назад. Он поблагодарил всех конструкторов, инженеров и космонавтов из разных стран, отметив талант и профессионализм.
"Я счастлив быть членом этой семьи и поздравляю всех моих коллег с юбилеем", — подчеркнул Кононенко.
Он отметил, что в новогоднюю ночь экипаж станции вместе с землянами особенно остро понимает, как важны "дом, семья, счастье близких", а также "как неповторим мир, который нас окружает каждый день".
"Давайте беречь этот мир, все, что в нем есть, и наслаждаться каждой его минутой, ведь мечты сбываются, с Новым годом", — заключил Кононенко.
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