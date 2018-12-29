Роскомнадзор сократил срок блокировки опасных для детей сайтов

Роскомнадзор сократил сроки блокировки доступа к запрещенным сайтам с трех дней до одного, сообщает пресс-служба ведомства.
Изменения коснулись ресурсов, предоставляющих опасность для детей. Теперь провайдеры хостинга и владельцы сайтов обязаны удалять незаконную информацию в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора о включении страницы в Единый реестр.
После этого они должны уведомить ведомство о выполнении требований. Роскомнадзор на основании обращения исключает интернет-страницу из Единого реестра в течение трех дней.
Новые требования касаются сайтов, склоняющих несовершеннолетних к действиям, представляющим опасность для их жизни (АУЕ, "колумбайн" или "скулшутинг", "зацепинг" и "руфинг").
Соответствующие изменения внесены в закон "Об информации".
Единый реестр запрещенных ресурсов начал работать с начала 2012 года. В него попадают сайты, пропагандирующие наркотики, самоубийство, детскую порнографию, азартные игры, незаконные лотереи и многое другое. С предложением изменить сроки блокировки выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, обратившая внимание на колумбайн-сообщества.
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