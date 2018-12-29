Барак Обама включил "Смерть Сталина" в список лучших фильмов года

Бывший президент США Барак Обама в своем Facebook традиционно составил список любимых фильмов уходящего года, сообщает телеканал "360".
"2018 год подходит к концу. Я продолжаю свою любимую традицию и делюсь своими итогами года. Это дает мне возможность сделать паузу и поразмыслить о годе через книги, фильмы и музыку, которые я нахожу наиболее вдохновляющими или просто любимыми", — сообщил Обама.
В списке любимых фильмов Обамы оказались "Аннигиляция", "Черная пантера", "Черный клановец", "Слепые пятна", "Пылающий", "Смерть Сталина", "Восьмой класс", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Не оставляй следов", "Наездник", "Поддержите девушек", "Магазинные воришки" и "Рома".
Среди документальных фильмов он выделил "Будешь моим соседом?" и Minding the Gap (картина пока не получила названия на русском языке).
Любимой книгой бывшего лидера США стала автобиография "Становление" его супруги Мишель Обамы.
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