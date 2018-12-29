Курс евро на Московской бирже вырос до 80 рублей, свидетельствуют данные торгов. На 15:40 максимальная стоимость европейской валюты составила 79 рублей 95 копеек.
При этом в течение дня курс поднимался до 80 рублей. Последний раз такого значения европейская валюта достигала 14 сентября.
Курс доллара на 15:36 увеличился на 14 копеек — до 69,66 рубля.
Центральный банк России установил до 9 января официальный курс доллара в 69,47 рубля (+5,12 копейки), курс евро — 79,46 (-19,76 копейки).
Ранее финансовые аналитики связали ослабление российской валюты с падением цен на нефть. С начала падения котировок на черное золото рубль подешевел по отношению к доллару на 8%, приблизившись к 70 рублям за одну единицу американской валюты. Цена за евро тогда же выросла до 79 рублей впервые с начала сентября, сообщает телеканал "360".
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