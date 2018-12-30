Ученые рассказали об опасности лунной пыли для человека

Пыль на поверхности Луны несет угрозу при попадании в легкие человека, поэтому нуждается в дополнительных исследованиях. Об этом "Интерфаксу" заявил замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.
"На самом деле лунного грунта доставили на Землю крохи. Вопросы вызывает даже не грунт, а лунная пыль. Она имеет структуру „ежика“, который если попадает в легкие, не будет выводиться. Это очень опасно. Лунную пыль надо исследовать с точки зрения безопасности", — сказал Сычев.
По его словам, при старте аппарата "Луна-Грунт" в 2025 году исследователи планируют добыть новые образцы лунной пыли. В частности, специалисты намерены изучить ее структуру и химический состав.
Говоря о перспективе использования лунного грунта как почвы для выращивания растений при освоении Луны, Сычев отметил, что это зависит от инертности лунной пыли, поскольку грунт Луны скалистый.
"В космосе сейчас мы используем в качестве грунта фактически глину. А в качестве удобрений используем пролонгированные таблетки. Такую же технологию можно применить и для лунных условий", — пояснил он.
"Луна-Грунт" — часть российской программы по исследованию спутника Земли. Последний раз отечественная станция запускалась к Луне в 1976 году. Это был советский аппарат "Луна-24".
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