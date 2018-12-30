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Попавшую в истребитель F‐18 молнию сняли на видео

, ИА "Амител"
В комментариях пилоты рассказали, что такое не часто, но происходит

Фото: кадр из видео

Видео удара молнии в истребитель F-18 военно-воздушных сил Кувейта попало в Сеть. К публикации в Twitter пришли пилоты, которые поделились собственным опытом подобных происшествий, сообщает телеканал "360".

На кадрах видно, что во время вспышки пилот вздрогнул. Также на записи можно услышать звук попадания разряда в самолет.

В комментариях пилоты рассказали, что такое не часто, но происходит. "Это случилось со мной дважды на бомбардировщике Harrier. Я был один над юго-восточным Ираком. Думаю, что вздрогнул, как этот парень. Неприятно и, к счастью, без повреждений", — написал один из пилотов.

Другой поделился тем, что молния попадала в его самолет три раза и это не всегда все заканчивалось хорошо.

"Молния делает довольно приличное отверстие в месте, куда попадает и откуда выходит", — пояснил он. На вопрос, почему боеприпасы не взрываются от удара молнии, он ответил, что от удара током они не сработают.

Последний пилот написал, что молния не так страшна, как град.

"Он наносит больше урона. Безуспешная попытка переждать погоду на F420. Из-за этого я пропустил свадьбу своей младшей сестры", — поделился он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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