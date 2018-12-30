Роспотребнадзор посоветовал выбросить салаты после Нового года

Специалисты Роспотребнадзора советуют не хранить после новогоднего застолья салаты, паштеты, заливные блюда и изделия с кремом, сообщили в пресс-службе московского управления ведомства.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, из-за нарушения сроков хранения в организм человека могут попадать возбудители как бактериальной, так и вирусной природы. Вышеназванные продукты могут стать источником токсинов различных микроорганизмов, накапливающихся в процессе их жизнедеятельности и вызывающих пищевые инфекции.
Причиной возникновения кишечных болезней часто оказывается неоднократное употребление в пищу продуктов без термической обработки: овощей, фруктов, салатов и холодных закусок. Перед приготовлением блюд и после контакта с сырой едой рекомендуется тщательно мыть руки и продукты, а также хорошо очищать поверхность, где ее готовили. В первую очередь это касается сырого мяса, птицы и морепродуктов.
Фрукты, сырые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок, советуют выдерживать в трехпроцентном растворе уксусной кислоты или десятипроцентном растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим ополаскиванием проточной водой.
"Не рекомендуется оставлять на следующий день паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, мясо отварное, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, напитки собственного производства", — подчеркнули в ведомстве.
Помимо этого, свежеприготовленная пища не должна смешиваться с остатками блюд предыдущего дня.
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