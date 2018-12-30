МВД разработало поправки в правила регистрации транспортных средств. Предлагается выдавать номера при постановке автомобиля на учет только в регионе, где зарегистрирован владелец. Проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Сейчас автомобиль можно ставить на учет в любом регионе. Но номер можно будет получить только того региона, где зарегистрирован автовладелец. Поправки МВД должны вступить в силу с августа 2019 года.
Также предлагается лишить ГИБДД обязанности выдавать автомобильные номера, а только лишь присваивать комбинацию цифр и букв. Сами таблички придется изготавливать за свой счет в частных компаниях.
Согласно проекту постановления, автовладельцы по-прежнему смогут сохранять за собой свои номера машин, которые они продают. Или продавать машину с номером.
Комментарии