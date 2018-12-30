Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка картошки, рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что когда-то, наверное, в полушутку, Александр Григорьевич спросил у Владимира Владимировича, что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, от нашей всей страны, и ответ прозвучал именно так — ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало. Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля", — цитирует Наталью Эйсмонт "Интерфакс".
Причем, подарок состоит из четырех сортов картофеля и каждый мешок подписан: один сорт жарки, другой — для драников, третий - для пюре, четвертый — для запекания и отваривания.
Наталья Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало.
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