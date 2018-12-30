Туроператор "Атурис-тур" объявил о прекращении деятельности из-за невозможности исполнять свои обязательства. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщили в Ростуризме.
"Федеральное агентство по туризму информирует о том, что 29 декабря 2018 года от ООО "Атурис-тур" получено уведомление о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта", — уточнили в ведомстве.
Известно, что гражданская ответственность компании за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности составляет 115 202 рубля.
Туроператор продавал экскурсии по России и зарубежью, в том числе по Европе, Прибалтике, СНГ, Израилю, Аргентине, Бразилии.
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