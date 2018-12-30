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Ученые рассказали, что будет при отказе от алкоголя на месяц

, ИА "Амител"
Эксперимент прошел при участи 800 добровольцев

Фото: newsyou.info

Британские учёные из университета Сассекса представили результаты научного исследования "Сухой январь", где раcсказано, что будет при отказе от алкоголя хотя бы на месяц. Об этом сообщает "РИА Новости".

Ученые опрашивали и изучали самочувствие участников эксперимент целый год после "сухого января". Результаты исследования показывают, что отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма, улучшению состояния кожи, а также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного.

Так, 88% участников смогли сэкономить деньги, 82% —  сообщили о переосмыслении своего отношения к алкоголю, 80% — о повышении самоконтроля при употреблении, 71% участников стали лучше спать, 58% — похудели.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.12.2018 13:41
месный

-Доктор, что-то я отвратительно себя чувствую
-Выпиваете?
-Нет
-Ну а что же вы хотели, голубчик?

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