Британские учёные из университета Сассекса представили результаты научного исследования "Сухой январь", где раcсказано, что будет при отказе от алкоголя хотя бы на месяц. Об этом сообщает "РИА Новости".
Ученые опрашивали и изучали самочувствие участников эксперимент целый год после "сухого января". Результаты исследования показывают, что отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма, улучшению состояния кожи, а также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного.
Так, 88% участников смогли сэкономить деньги, 82% — сообщили о переосмыслении своего отношения к алкоголю, 80% — о повышении самоконтроля при употреблении, 71% участников стали лучше спать, 58% — похудели.
Комментарии
-Доктор, что-то я отвратительно себя чувствую
-Выпиваете?
-Нет
-Ну а что же вы хотели, голубчик?