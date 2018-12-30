Холдинг РЖД запускает в продажу невозвратные билеты в вагоны СВ, купе и с местами для сидения. Купить билет можно будет с 20 января 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.
"С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте). Стоимость поездки по "невозвратному" билету будет ниже, чем по "возвратному", — сказано на сайте РЖД
Экономия должна составить 5-20% от цены билета, это зависит от поезда и времени поездки.
Пока "невозвратные" билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии распространены на другие поезда АО "ФПК" с вагонами СВ, купе и с местами для сидения.
По закону вернуть такой билет можно будет лишь в случае внезапной болезни его самого или совместно следующего с ним члена семьи, смерти члена семьи; отмены или задержки отправления поезда, непредоставления места, указанного в билете.
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