Прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, к которой может быть причастен губернатор Сергей Левченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что 5 января 2017 года в дневное время неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных. При этом разрешительных документов на проведение охоты у них не имелось", — сказано в релизе.
Злоумышленники причинили ущерб на сумму более 90 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота).
"Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко", — уточнили в прокуратуре.
Напомним, что в начале осени 2018 года в сеть попал видеоролик, на котором видно, как губернатор Приангарья Сергей Левченко стреляет в медведя.
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