ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовых автомобилей произошло в субботу, 29 декабря, в новосибирском селе Толмачево. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
ЧП произошло у дома 1 по ул. Толмачевское шоссе в 17.50.
"Водитель автобуса ПАЗ, не выдержав скоростной режим, совершил столкновение с попутным, следовавшим впереди автомобилем "Вольво" с прицепом, после чего "Вольво" совершил столкновение с попутным автомобилем "Мицубиси Фусо Фишер", — уточняют в ведомстве.
Пострадали водитель автобуса и шесть его пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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