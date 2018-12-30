Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России в воскресенье, 30 декабря.
"В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Помимо этого планируется поставка около 10 комплектов ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРС С-400", - прокомментировал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.
В 2018 году зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.
Проведено более 200 учений различного уровня.
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