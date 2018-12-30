Автомобиль под управлением молодого человека без прав опрокинулся на мосту и упал в реку в Улаганском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
"26-летний житель Онгудайского района, не имеющий права на управление транспортными средствами, сел за руль автомобиля Toyota Avensis. Двигаясь со стороны с. Улаган в направлении с. Акташ, водитель не справился с управлением и допустил съезд с моста через реку "Кара-Озек", с последующим опрокидыванием транспортного средства", — сказано в сообщении.
Происшествие произошло в воскресенье, 30 декабря, около 00:40 часов.
Водитель получил травмы и был госпитализирован в районную больницу. Кроме него в автомобиле находились еще два пассажира, которые не пострадали.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. У водителя взят анализ крови на алкоголь. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".
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