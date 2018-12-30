Воскресенье, 30 Декабрь, 16:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
272928
Обь
29см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Автомобиль с водителем без прав опрокинулся с моста и упал в реку на Алтае

, ИА "Амител"
Травмы получил только водитель, пассажиры не пострадали

Фото: prosedan.ru

Автомобиль под управлением молодого человека без прав опрокинулся на мосту и упал в реку в Улаганском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

"26-летний житель Онгудайского района, не имеющий права на управление транспортными средствами, сел за руль автомобиля Toyota Avensis. Двигаясь со стороны с. Улаган в направлении с. Акташ, водитель не справился с управлением и допустил съезд с моста через реку "Кара-Озек", с последующим опрокидыванием транспортного средства", — сказано в сообщении.

Происшествие произошло в воскресенье, 30 декабря, около 00:40 часов.

Водитель получил травмы и был госпитализирован в районную больницу. Кроме него в автомобиле находились еще два пассажира, которые не пострадали. 

По факту ДТП возбуждено административное расследование. У водителя взят анализ крови на алкоголь. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
16:22
Ученые назвали причину переедания 0
15:43
"Нафтогаз" назвал сумму претензий к России и "Газпрому" 0
15:02
Автомобиль с водителем без прав опрокинулся с моста и упал в реку на Алтае 0
14:31
Где и когда смотреть новогоднее обращение алтайского губернатора Томенко 0
14:03
Российские военные получат в 2019 году новейший ЗРК "Витязь" 0
13:23
Ученые рассказали, что будет при отказе от алкоголя на месяц 1
13:04
Жительницу Барнаула задержали по подозрению в кредитном мошенничесте 0
12:22
Пассажирский автобус и два грузовика столкнулись под Новосибирском 0
12:07
РЖД начнут продавать невозвратные билеты с 20 января 0
11:24
Крушение вертолета произошло в Арабских Эмиратах 0
11:01
Уголовное дело по "губернаторской" охоте на медведя возбудили в Иркутске 0
10:30
Коммунальщики Алтайского края перешли на особый режим работы в праздники 0
10:01
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП в Югре 0
09:30
Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии 0
09:02
Туроператор "Атурис-тур" прекратил деятельность накануне Нового года 0
08:29
Автомобильные номера привяжут к месту регистрации владельца 0
08:07
Лушенко подарил Путину четыре мешка картошки к Новому году 0
07:50
10 фактов о загадочном Григории Распутине 0
07:34
Кому не повезло: те люди, которые работают на Новый год и Рождество 1
07:19
Назад в советское прошлое: фотографии первых лет СССР 1
07:03
Как выжить в очереди в супермаркете перед Новым годом: 10 главных советов 11
06:48
Что можно приготовить заранее к новогоднему столу 0
06:32
Домашние львы: коты после стрижки 0
06:17
Традиционный формат: где посмотреть новогоднее обращение Путина 0
06:01
Все будет по-сибирски: прогноз погоды на Алтае в новогодние праздники 0
05:57
Что принесет Новый год: большой гороскоп-2019 0
03:56
Роспотребнадзор посоветовал выбросить салаты после Нового года 2
02:52
Попавшую в истребитель F‐18 молнию сняли на видео 0
01:47
Ученые рассказали об опасности лунной пыли для человека 0
00:14
Ученые определили пользу алкоголя для сердца 0
23:41
Курс евро вырос до 80 рублей на Московской бирже 0
23:36
Барак Обама включил "Смерть Сталина" в список лучших фильмов года 0
23:11
Роскомнадзор сократил срок блокировки опасных для детей сайтов 0
22:42
Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз 0
22:37
Суд приговорил борца с педофилами и наркоторговцами Тесака к 10 годам 1
22:11
Убийство учредителя подрядчика "Лукойла" попало на видео 0
21:51
Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за блокады Крыма 0
21:37
Опубликован список попавших под запрет в России украинских товаров 0
21:12
Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии 0
19:51
Россияне потеряли миллиарды рублей на финансовой пирамиде "Кэшбери" 0
19:24
Медведев ввел запрет на ввоз ряда украинских товаров 0
19:08
Коротко о главном: итоги года, поздравления и жуткие пробки
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 декабря
18:51
Вывод войск США из Сирии назвали правильным шагом 0
18:38
МИД России ответил на требования Меркель и Макрона 0
18:21
Путин и Лукашенко обсуждают проблемные вопросы в отношениях стран 0
17:50
Спикер парламента Романенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом 0
17:32
Шнуров написал стихи о детдомовцах, мечтающих на Новый год о Gucci 2
17:22
Хищники проникли на пограничную заставу ФСБ и утащили двух служебных собак 5
17:14
Главная дискотека года пройдет в Барнауле на пл. Сахарова в новогоднюю ночь 0
17:03
Горящий в Подмосковье газопровод сняли на видео 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.