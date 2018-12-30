"Нафтогаз" назвал сумму претензий к России и "Газпрому"

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в статье газеты "Экономическая правда" сообщил, что намерен взыскать с "Газпрома" и России миллиарды долларов.
По словам Коболева, в рамках ранее выигранного арбитража в Стокгольме "Нафтогаз" намерен получить от "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов.
При этом в качестве компенсации украинское предприятие хочет арестовать активы российского концерна в Европе, включая акции компаний, которые владеют "Северным потоком", "Северным потоком — 2" и "Голубым потоком".
Ранее "Нафтогаз" также начал новый судебный процесс. Компания требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах и "компенсации недоимок" более чем на 11,6 миллиарда долларов.
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