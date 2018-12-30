Немецкие ученые выявили, почему люди склонны к перееданию, сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал EurekAlert.
Группа специалистов из Института исследования метаболизма имени Макса Планка провели эксперимент с участием 12 добровольцев. Их разделили на две группы. Первые пили сладкий молочный коктейль, а вторые — безвкусную смесь.
Затем исследователи провели участником магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии. Результаты анализов показали, что люди, которым достался коктейль, пили его с удовольствием, но не чувствовали насыщения.
Вторая же группа ограничилась всего двумя стаканами безвкусного напитка.
Выяснилось, что при употреблении вкусной пищи в организме человека вырабатывается гормон дофамин, который притупляет чувство насыщения.
Таким образом, ученые выявили, что постоянная выработка этого гормона может привести к перееданию и ожирению. Следовательно, для поддержания себя в форме стоит ограничить вкусную, но непитательную пищу в рационе.
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