Рубль за 2018 год потерял 21% стоимости

Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% к евро, пишет РБК со ссылкой на данные Мосбиржи.
Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%), в 2017 году рубль просел к европейской валюте на 7,2%.
По итогам последних в этом году торгов 29 декабря курс доллара составлял 69,8 руб., курс евро — 79,99 руб. Начинался год для рубля с других уровней — 57,6 руб./долл. и 69,2 руб./евро.
Российская валюта в минувшем году пережила две волны падения, главным триггером которых стали антироссийские санкции: в апреле введение санкций против публичных компаний Олега Дерипаски, в августе-сентябре — угроза новых санкций против российского госдолга и госбанков.
Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.
Воздействие ЦБ на валютный рынок ограничивалось словесными интервенциями и прекращением покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, направленного на нейтрализацию сверхдоходов от высоких цен на нефть.
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