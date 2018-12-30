Скорая помощь сбила пешехода в пригороде Барнаула

Машина скорой помощи сбила пешехода в селе Власиха утром в воскресенье, 30 декабря, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул22". Информацию подтвердили в Госавтоинспекции.
"Сегодня утром около 8.30 на улице Мамонтова во Власихе произошло ДТП. "Скорая помощь" сбила пешехода, а потом снесла дорожный знак и рекламную конструкцию. Какие травмы получил пешеход не известно", — сказано в сообщении.
Автор поста винит во всем гололед и колею. А также сообщает, что жители неоднократно обращались в администрацию Индустриального района с просьбой почистить дороги и пешеходные переходы.
В Госавтоинспеции уточнили, что ДТП произошло в 7:20 в районе дома 125. Сначала пешехода 1968 года рождения сбила скорая помощь под управлением водителя 1977 года рождения. Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. Тут же на него наехал автомобиль "Тойота Пассо", который с места происшествия скрылся.
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