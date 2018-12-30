Барнаул остается сибирской столицей почти с самой низкой ценой на бензин. Данные мониторинга за 17-23 декабря представил Росстат.
Так, в Барнауле самая минимальная цена на бензин — 41,04. Самая максимальная из регионов СФО в Чите — 45,74, а среднероссийская — 42,26.
Литр АИ-92 в регионе стоит 40,34 рублей, в среднем по России — 41,48 рублей рублей, в Сибири самый дорогой литр АИ-92 снова в Чите - 44,03.
АИ-95 в столице Алтайского края стоит 42,22 рубля, дешевле только в Томске — 41,97.
АИ-98 — 47,84 рублей, дешевле в Улан-Удэ (46,13), Абакане (47,14) и Томске (47,33). Дизельное топливо стоит 46,92 рублей.
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