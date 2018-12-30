Несколько тысяч человек провели очередное антиправительственное шествие по центру Белграда в субботу, 29 декабря, передает "ТАСС".
Демонстрация прошла под лозунгами "Хотим реформу и контроль пенсионного фонда", "Грабеж пенсионеров — это не реформа", "Вучич — вор!".
Люди в свистели в раздаваемые им организаторами свистки, били в барабаны. Толпа людей с мегафонами скандировала антиправительственные лозунги.
Организаторы заявили, что следующая демонстрация пройдет 6 января, затем 16 января. Президент страны Александр Вучич заявил, что готов пообщаться с оппозицией.
Поводом для волнений стало избиение злоумышленников одного из оппозиционеров Борко Стефановича.
Комментарии