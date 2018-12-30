Жительница Башкирии убила двоих детей 2 и 11 лет и подожгла дом, где находилась сама. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.
"Проведенными следственными действиями установлено, что женщина совершила убийство своих детей, после чего попыталась поджечь дом, оставшись внутри. Супруг женщины, вернувшись домой с работы, успел вывести ее из дома, в связи с чем она осталась жива", — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по подпунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних). На месте работает следственно-оперативная группа, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего и близкие погибших.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле и.о. руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан.
Комментарии