Специалисты в сфере продаж и "рабочие" специальности стали самыми востребованными на рынке труда в 2018 году. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на рекрутинговую компанию HeadHunter.
Почти треть предложений на рынке труда была для специалистов в сфере продаж. На втором месте по спросу — "рабочие" специальности и профессионалы сферы услуг (парикмахеры, официанты, бармены, администраторы). На третьем месте оказались работники индустрии информационных технологий.
В HeadHunter пояснили, что столь высокий спрос на "синих воротничков" связан с внедрением нового оборудования. А вот вакансий в сфере услуг становится больше из-за роста населения больших городов.
Специалисты зафиксировали снижение конкуренции между соискателями: по итогам года соотношение количества вакансий и поданных резюме составило 5,7. В 2017 году этот показатель был на уровне 6,4.
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