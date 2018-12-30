Президент России Владимир Путин поздравил лидеров ряда европейских стран с рождественскими и новогодними праздниками — всего почти 40 стран, сообщила пресс-служба Кремля.
Поздравления получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас, президент Итальянской Республики Серджо Маттарелле и председатель Совета министров Джузеппо Конте, бывшие премьеры Италии Сильвио Берлускони и Романо Проди, президент Республики Сербия Александр Вучич, президент Республики Словения Борут Пахор, президент Финляндской Республики Саули Ниинистё, президент Хорватия Колинда Грабар-Китарович, президент Чехии Милош Земан.
Также глава государства поздравил лидеров стран группы БРИКС: Китай, Бразилия, Индия. А вот президенты Грузии Саломе Зурабишвили и Украины Петр Порошенко в числе поздравляемых не оказалось.
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