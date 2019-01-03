А вам мешает елка на площади Сахарова? Опрос Amic.ru

В редакцию ИА "Амител" вновь поступают жалобы от автомобилистов города на перекрытие площади Сахарова в связи со строительством снежного городка. "Итак весь город в пробках, а из-за перекрытия площади Сахарова центр совсем встал. Поставили же в этом году елку на Мало-Тобольской, зачем еще одну — в центре? Неужели денег много у города", — возмутился позвонивший в редакцию барнаулец Сергей.
"Из-за этой елки на Сахарова в центре, действительно, пробки. У меня теперь на бензин гораздо больше денег уходит, а времени сколько тратится. И все это из-за двух-трех недель, пока стоит этот городок. Обещали же убрать елку отсюда, скорее бы", — пожаловался корреспонденту таксист Владимир. Мы решили узнать у читателей Amic.ru: а вам мешает елка на площади Сахарова?
Комментарии
Ой надаже несколько жоповозов возмутились - идите нафиг! На том участке мало кто ездит, куда там ехать? В гуманитарный корпус универа? Самое отличное место в городе для ёлки, кругом любого транспорта и кругом огромное пространство и нет рядом никаких дорог с жопогонщиками и прочими сракерами.
Если слушать жоповозов то ща они елку за новый мост перенесут и пешеходные переходы только в начале и конце улиц будут и переходить только в первые пять минут начала каждого нечётного часа. Пусть сами валят за город и там катаются - город он для людей! Иш блин елка помешала несколько лишних раз пидальку нажать им трудно - охренели ваще.