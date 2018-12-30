Семья из России погибла автомобильной аварии с грузовиком в Финляндии, сообщает "RT" со ссылкой местное СМИ Yle.
ДТП произошло в районе города Оулу в субботу, 29 декабря. Автомобиль с двумя взрослыми и ребенком-школьником выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Российская семья погибла. Причина ДТП пока выясняется, известно, что трасса была скользкой.
Сообщается, что мужчину и женщину 1980 года рождения нашли сразу, а вот ребенка только во время демонтажа автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.
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