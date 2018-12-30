Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту выросла на 3 млрд рублей и составила 19,9 млрд. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе сказано, что общая стоимость разработки проекта и прокладку железнодорожных путей к мосту через Керченский пролив будет стоить 19,9 млрд рублей. Два года назад сумма была обозначена в размере 16,9 млрд рублей.
Также сообщает, что ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга будет единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту.
Напомним, что мост через Керченский пролив длиной 19 километров обошелся федеральному бюджету в 228 млрд рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая 2018 года.
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