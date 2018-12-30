Правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который может быть причастен к пропаже 29-летней жительницы Тулы Ирины Ахматовой. Об этом сообщает пресс-служба московского следкома.
Сейчас следователям предстоит выяснить, когда он видел Ирину в последний раз.
"Ранее сообщалось, что вечером 23 декабря 2018 года 29-летняя женщина покинула место работы и направилась из центра города Москвы на личном автомобиле марки "Ауди" в город Тулу. До настоящего времени местонахождение последней не установлено. В ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в указанный автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области", — напомнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По информации источника издания "360", мужчина является беглецом психиатрической больницы, ранее обвиненный в мошенничестве.
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