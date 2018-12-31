Фото: пресс-служба Кремля
Последний день уходящего года для россиян завершится традиционно – перед полуночью главные каналы страны покажут обращение президента Владимира Путина к гражданам.
Речь главы государства будет транслировать большинство российских телеканалов. Жители Алтайского края смогут увидеть поздравление Владимира Путина на следующих каналах: "Первый канал", "Россия 1", "НТВ", "Культура", "ТВ Центр — Сибирь", "РЕН ТВ", "СТС", "Домашний", "ТНТ", "ТНТ 4", "Канал Disney", "Че", "Ю", "Пятый канал", "Пятница".
Кроме того, стоит отметить, что в 23:50 обращение Путина начнут показывать телеканалы "ТВ-3" и "Звезда"
А вот если вам не удалось увидеть президента в это время, то переживать не стоит — в 00:55 Путина будет транслировать телеканал "Карусель", а в 03:55 — телеканалы "Матч!", "ОТР" и "Спас ТВ".
Отметим и то, что каких-то серьезных нововведений в формате обращения Владимира Путина к народу в самый канун Нового года на этот раз не ожидается.
Комментарии
Как можно поздравлять с наступающим годом, в котором будет ухудшено благосостояние народа?????? Это дикий цинизм!!! Не будет моя семья слушать это. О каких успехах можно говорить???
ДЕДУШКА УХОДИ!!!