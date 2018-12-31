Фото: Константин Пичиненко/Amic.ru
По-настоящему новогодняя погода ждет жителей Алтайского края 31 декабря и в ночь на 1 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В последний день года в отдельных районах края обещают снег, метель, на дорогах будет гололедица. Дневные температуры составят -4...-9 градусов, в северо-западных районах до -15 градусов.
Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле 31 декабря будет -4...-6 градусов. Временами в краевой столице снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров.
В ночь на 1 января в регионе будет -8...-13 градусов, местами в западных районах -15…-20 градусов. На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Барнаулу в новогоднюю ночь будет -9...-11 градусов. Временами снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
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