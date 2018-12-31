Фото: youtube.com
Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу вместе с попутчиком, признался в убийстве, передает РИА Новости.
Видео с допросом подозреваемого опубликовано на официальном YouTube-канале Следственного комитета. В кадре видно, как мужчина утверждает, что знает, что задержали за убийство девушки.
Объясняя свой поступок, он добавил: "Пытался ограбить ее живой". Говоря о том, признает ли он свою вину, задержанный отвечает утвердительно.
Некоторые СМИ ранее сообщали, что задержанный по подозрению в причастности к исчезновению женщины – водителя BlaBlaCar ранее из психиатрической больницы.
Женщина – водитель BlaBlaCar пропала после того, как вечером 23 декабря выехала на Audi из центра Москвы в Тулу. Перед этим она взяла попутчика у станции метро.
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